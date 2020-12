Si spaccia per medico, si fa consegnare Postamat da pensionato e preleva

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un 72enne originario di Messina. L'uomo ha avvicinato un pensionato e, con artifizi e raggiri, qualificandosi come fantomatico dottor Santoro ortopedico presso l’ospedale di Manduria (Ta), si è fatto consegnare il postamat con il relativo pin, per poi prelevare presso l’ufficio postale 600 euro, per un’ipotetica beneficenza, allontanandosi successivamente per le vie limitrofe. La vittima ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri che hanno individuato e denunciato il responsabile.