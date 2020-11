Truffe online, incassa i soldi ma non spedisce la merce: denunciato

ERCHIE - Incassa i soldi dopo una trattativa online, ma non spedisce la merce: denunciato. I carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 33enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 33enne di Altamura (Bari). In particolare, l’uomo ha posto in vendita, su un sito commerciale di vendite online, un rivestimento per camino, percependo dalla vittima la somma di 300 euro tramite ricarica carta Postepay, senza però spedire la merce.