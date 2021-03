Truffe online, una 18enne raggirata da un 60enne e da un 33enne

ERCHIE - Una 18enne acquista uno smartphone online, ma viene truffata da un 60enne e da un 33enne. I carabinieri della stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 18enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un 60enne di Catania e un 33enne originario del Bangladesh, irreperibile. In particolare, i due si sono fatti consegnare 500 euro mediante ricarica Postepay, quale pagamento di uno smartphone messo in vendita su una piattaforma on-line, mai consegnato all'acquirente.