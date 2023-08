"Violenza sessuale nel centro di Ostuni": la denuncia di una turista 16enne

OSTUNI – L’episodio si sarebbe verificato nel centro di Ostuni. La Polizia indaga per far luce su una presunta violenza sessuale ai danni di una turista straniera di 16 anni che si sarebbe verificata nei giorni scorsi nel cuore della Città Bianca.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dalla stessa minorenne, recatasi presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Il caso è stato preso in carico dalla Squadra mobile di Brindisi. Da prassi è stato attivato il codice rosa, previsto proprio per i casi di violenza sulle donne.

La 16enne stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Stando al suo racconto, il fatto sarebbe avvenuto nei pressi della centralissima piazza della Libertà, nel dedalo di vie che in questi giorni sono prese d’assalto da migliaia di vacanzieri.

La vicenda è trapelata a giorni di distanza, solo per sommi capi. I poliziotti lavorano nel più assoluto riserbo per chiarire l’accaduto. In primis sono stati acquisiti i referti medici. Si cercano anche possibili testimoni. Al momento, da quanto appreso, non vi sarebbero persone indagate. E’ da capire se la violenza denunciata possa essere stata commessa da uno o più soggetti.