Turista brindisina in vacanza a Palermo: le rubano lo zaino, ritrovato due mesi dopo

Le rubano uno zaino a Capo Gallo, in Sicilia, due mesi dopo la polizia lo trova e glielo riconsegna. Protagonista della vicenda è una giovane turista brindisina a cui lo scorso luglio, mentre si trovava nella zona della riserva, qualcuno le ha rubato uno zaino contenente documenti d’identità, carte di credito e uno smartphone. Dalla questura raccontano: "In sede di denuncia la donna, demoralizzata per il danno subito, ha trovato sostegno morale e supporto da parte degli agenti del commissariato di Mondello, i quali si sono subito adoperati avviando le indagini. La vicenda si è conclusa qualche giorno dopo il rientro a casa della giovane, con il ritrovamento e la successiva riconsegna, avvenuto nei locali della questura di Brindisi, di tutto quello che le era stato sottratto, fatta eccezione dello smartphone".