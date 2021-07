Rifiuti in fiamme: il rogo raggiunge un'auto, si indaga sulle cause

Incendio nella notte a Tuturano, in via Rossini. Sul posto vigili del fuoco, che lo hanno domato, e polizia

BRINDISI - Nella notte tra il 6 e il 7 luglio è scoppiato un incendio in via Rossini, a Tuturano. Il rogo ha interessato dapprima cumuli di rifiuti lasciati per strada. Poi si è esteso a un'autovettura. Il mezzo, un vecchio modello, è andato completamente bruciato.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della squadra volanti della Questura di Brindisi. I primi hanno spento le fiamme che hanno interessato sia i rifiuti, sia l'autovettura.

I vigili del fuoco, dopo aver spento l'incendio, stanno tuttora cercando di individuare le cause del rogo. Non si registrano, fortunatamente, danni a persone.