Finta impiegata dell’Inps truffa un pensionato e scappa con 335 euro: denunciata

TUTURANO (BRINDISI) - Ha sottratto ad un pensionato 335 euro fingendosi impiegata dell'Inps. Per questo una 32enne di origini siciliane è stata denunciataper furto aggravato dai carabinieri della stazione di Tuturano al termine delle indagini eseguite, anche, attraverso l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza. La donna, fingendosi impiegata dell’Inps, ha convinto un pensionato 80enne del luogo, a farsi accogliere in casa per effettuare dei controlli alle banconote in suo possesso. Approfittando poi di un momento di distrazione della vittima è fuggita con la somma contante di 335 euro.