Ubriaca contromano sulla superstrada: denuncia, ritiro della patente e sequestro

BRINDISI - Ancora veicoli contromano sulle strade statali del Brindisino. La notte scorsa una donna alla guida di una Nissan Qashqai ha percorso contromano la strada statale 7 (Brindisi-Taranto) da altezza svincolo Latiano fino al capoluogo. E' stata fermata da carabinieri e polizia. Da quanto accertato era ubriaca. Oltre alla multa per l'infrazione al codice della strada, quindi, per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la patente è stata ritirata e l'auto sequestrata. L'ultimo episodio simile risale al 9 settembre scorso, protagonista un 75enne.

I fatti che riguardano la donna, una 61enne, si sono verificati attorno alle 2 della notte tra ieri e oggi, martedì 20 settembre. Per fortuna la statale a quell'ora della notte era pressochè deserta, sarebbero stati comunque i pochi automobilisti presenti a segnalare la presenza del veicolo contromano. Sul posto si sono recate alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia. La folle automobilista è stata fermata all'altezza dell'ospedale Perrino e portata proprio nel parcheggio esterno del nosocomio. E' stato subito accertato che si era messa alla guida ubriaca, la patente è stata ritirata. Come già detto è scattata la denuncia, il veicolo è stato sequestrato e ricoverato nel deposito giudiziario della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.