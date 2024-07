Auto incendiate in città e stalking: l'indagato si scusa. Resta in carcere

BRINDISI – Ha chiesto scusa per le sue azioni il brindisino di 35 anni arrestato per aver incendiato l’auto della sua ex fidanzata e poco dopo per aver provocato un incendio che ha distrutto altre quattro auto, fra cui la sua. L’uomo, condotto in carcere nella giornata di ieri (martedì 2 luglio), stamattina si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis, nell’ambito dell’udienza di convalida dell’arresto effettuato dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi. L’indagato è accusato di atti persecutori e degli incendi dolosi.

Il primo rogo è stato appiccato intorno alle ore 3.17 della notte dell’1 luglio ai danni dell’auto della ex fidanzata parcheggiata in via Cappellini. Le fiamme si sono propagate anche a un altro veicolo. Il secondo incendio si è verificato circa mezzora dopo in via Mattonelle, sempre nel centro di Brindisi, dove sono stati carbonizzati quattro veicoli, fra qui quello del 35enne e altri tre parcheggiati lungo la strada.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi coordinati dal vicequestore Giorgio Grasso. Le immagini riprese dalle telecamere hanno indirizzato rapidamente gli investigatori verso il 35enne, che è stato trovato in possesso degli stessi abiti indossati al momento in cui sono stati appiccati gli incendi. Lo stesso, fra l’altro, se n’era assunto la responsabilità tramite un messaggio vocale inviato alla ex fidanzata, che lo aveva già denunciato per atti persecutori.

L’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, rimane in carcere. La sua difesa è affidata all’avvocato Laura Beltrami.

