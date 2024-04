Udienza Ocean Viking: "Il decreto Piantedosi comprime diritti fondamentali"

BRINDISI - Contro il decreto Piantedosi si possono percorrere due strade. Una porta a Roma, l'altra a Bruxelles. E si possono percorrere entrambe contemporaneamente, volendo. Nell'udienza di oggi, venerdì 5 aprile 2024, in un'aula della sezione civile del tribunale di Brindisi si è discusso non solo del caso della Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée attraccata nel porto il 9 febbraio scorso dopo aver salvato la vita a 261 migranti, salvati nelle acque del Mediterraneo.

I legali della ong, Francesca Cancellaro e Dario Belluccio, hanno spiegato che il decreto del ministro degli Interni "comprimerebbe diritti fondamentali". Davanti alla giudice Roberta Marra, i due avvocati hanno elencato questi diritti e le due strade percorribili: il ricorso alla Corte costituzionale (Roma) o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo).

Al termine dell'udienza la giudice Marra ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito delle memorie riepilogative dei legali di Sos Méditerranée e dell'avvocato Giovanni Pedone, che rappresenta l'Avvocatura dello Stato (i ministeri interessati sono quelli degli Interni, dei Trasporti e di Economia e Finanza). All'esito, dunque, la giudice brindisina deciderà sull'eccezione di legittimità costituzionale. In tempi più brevi deciderà invece sulla revoca della sospensione del fermo amministrativo di 20 giorni, disposto dalle autorità italiane nei confronti della Ocean Viking, per presunte violazioni del decreto Piantedosi. L'udienza odierna è stata caratterizzata dalle discussioni degli avvocati Belluccio e Cancellaro, mentre il loro collega Pedone è rimasto sulle posizioni espresse nella precedente udienza, ribadendo la richiesta di revoca della sospensione del fermo a carico della nave, sospensione disposta dalla stessa giudice Marra il 20 febbraio. Per i due avvocati di Sos Méditerranée la sanzione "colpisce" non solo l'equipaggio della nave e i membri della ong, ma anche coloro che devono essere salvati, i migranti, che vanno tutelati.

In breve, ecco quali sono i punti del decreto Piantedosi contestati dagli avvocati della ong. Innanzitutto, la norma non rispetterebbe il principio di proporzionalità, questo per quanto riguarda l'automatismo della pena accessoria (il fermo amministrativo, per l'appunto). L'idea stessa di sanzionare, attraverso un decreto che mirerebbe a "gestire" i flussi migratori, un comportamento volto alla tutela della vita umana rende la sanzione di per sé sproporzionata rispetto ai diritti che fanno da contraltare alla sanzione stessa. Poi, verrebbe violato anche il principio della libertà di navigazione, per quanto riguarda la fattispecie incriminatoria, laddove la condotta, concretizzatasi in acque internazionali, viene giudicata illegittima da un'autorità di un Paese terzo, in questo caso l'Italia. E quindi non verrebbe rispettato anche il diritto internazionale consuetudinario e pattizio riguardo alla bandiera (la Ocean Viking batte bandiera norvegese, dunque la Libia dovrebbe rapportarsi con la Norvegia, non con l'Italia). E anche la "questione libica" è importante: quel Paese riesce a garantire il rispetto dei diritti fondamentali? In conclusione, il decreto Piantedosi non rispetterebbe alcuni principi fondamentali: il diritto del soccorso in mare, quello alla vita e a non subire tortura o trattamenti umani e degradanti. La questione, come visto, va oltre il singolo caso dibattuto in aula.