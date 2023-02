Falsi incidenti: le compagnie assicurative si costituiscono parte civile

FRANCAVILLA FONTANA – Almeno quattro imputati, fra cui l'ex vice sindaco Luigi Galiano, formalizzeranno la richiesta di giudizio con rito abbreviato. In 14 hanno chiesto il patteggiamento. E poi si prospetta il processo ordinario per almeno altre 40 persone. Ieri mattina (martedì 7 febbraio), presso il tribunale di Brindisi, si è svolta l’udienza preliminare del troncone principale dell’inchiesta sui falsi incidenti stradali a Francavilla Fontana. Gli imputati sono complessivamente 61. Il gup Stefania De Angelis ha ammesso la costituzione di parte civile di 10 compagnie assicurative solo nei confronti degli imputati da cui sarebbero state truffate.

La prossima udienza è prevista per il prossimo 27 aprile, quando si svolgerà la discussione del pm Francesco Carluccio, seguita dalle discussioni delle difese. Poi il giudice si pronuncerà sulle sia sulle istanze di patteggiamento e abbreviato che su quelle di rinvio a giudizio. E’ in programma per il prossimo 6 giugno, invece, l’udienza preliminare riguardante il secondo filone dell’inchiesta, in cui sono coinvolti 94 imputati.

Condotte dai militari della compagnia della guardia di finanza di Francavilla Fontana, le indagini sfociarono il 14 marzo 2022 nell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di dodici persone, di cui cinque in carcere e sette ai domiciliari. Sulla base di quanto sostenuto dall’accusa, a Francavillla avrebbe operato per anni una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni delle compagnie assicurative. Fra il 2015 e il 2019, in particolare, sarebbero stati "organizzati" decine di falsi incidenti stradali, o alcuni, realmente accaduti, venivano "gonfiati". Luigi Galiano, consigliere comunale in carica, avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nell'ambito di tale associazione, di cui avrebbero fatto parte anche avvocati, medici e comuni cittadini.

Contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, frode in danno di compagnie assicuratrici, falsità ideologica in atti pubblici (certificati del pronto soccorso), falsità in altri certificati medici, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari.

Fanno parte del collegio difensivo, fra gli altri, gli avvocati Antonio Andrisano, Luca Mangia, Giancarlo Camassa, Laforgia, Michele Fino, Roberto Sisto, Paquale Fistetti, Roberto Palmisano.