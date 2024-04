Udienza "The Wolf": 31 imputati saranno giudicati con rito abbreviato

Sono 31 gli imputati nel procedimento scaturito dall'inchiesta "The Wolf" che saranno giudicati con rito abbreviato. Altri sei sono stati rinviati a giudizio. E si è registrato anche un proscioglimento. Si è tenuta nella mattina di oggi, mercoledì 3 aprile 2024, l'udienza nell'aula bunker di Borgo San Nicola (il carcere di Lecce), presieduta dal gup Alcide Maritati, del tribunale del capoluogo salentino. Poco prima della fine dell'udienza, quando in aula erano rimasti in pochi, il gup ha ricevuto una richiesta da parte della Regione Puglia, tramite un legale: quella di costituirsi parte civile. Peccato che fosse ormai troppo tardi, infatti il giudice Maritati non ha potuto accogliere la richiesta. L'avvocato, a nome dell'ente, aveva spiegato che il presidente Michele Emiliano (in passato pm in prima linea contro la Scu) aveva perorato la costituzione. L'unica parte civile in questo procedimento è l'associazione Libera (leggi l'articolo) che, proprio ieri, ha diramato una nota attraverso la quale invitava la politica e i cittadini a tenere alta l'attenzione su questo procedimento.

Un colpo al clan Lamendola-Cantanna

L'indagine condotta dai carabinieri del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni il 18 luglio 2023 è sfociata nell'arresto di diversi membri del clan Lamendola - Cantanna, ritenuto parte della frangia mesagnese della Sacra Corona Unita. Gli arresti furono effettuati in esecuzione di un'ordinanza cautelare firmata dal gip del tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano. La pm titolare del fascicolo - colei che insomma ha coordinato tutta l'indagine - è la sostituta procuratrice della Dda di Lecce Carmen Ruggiero. Lei e la giudice Mariano sono state oggetto di minacce. Un imputato ha anche raccontato di aver provato ad attentare alla vita dell'inquirente, durante un interrogatorio (come raccontato in questo articolo). Oltre all'argomento dell'inchiesta - un duro colpo inferto al clan Lamendola-Cantanna della Sacra Corona - l'interesse nei confronti di questo procedimento resta alto anche per questi episodi che vanno oltre le aule giudiziarie. Nei capi di imputazione contestati ai 38 imputati, oltre all'associazione per delinquere di stampo mafioso, si spazia da reati in materia di droga ai tentati omicidi, passando anche per la violenza privata. In alcuni episodi ricostruiti dai carabinieri, gli appartenenti al clan "marchiavano" gli avversari incidendo la spalla.

Un proscioglimento e sei rinvii a giudizio

Tornando all'udienza di oggi, si registra un proscioglimento, quello di Cristiano Andriani (41 anni, nato ad Asti e residente a Latiano). La sua legale, l'avvocato Lolita Buonfiglio Tanzarella, ha rinunciato al rito abbreviato proprio per ottenere il non luogo a procedere. Andriani doveva rispondere di un capo di imputazione, in materia di droga: avrebbe partecipato alla coltivazione di una piantagione di 777 esemplari di canapa indica. Nella sua memoria difensiva, l'avvocata Buonfiglio ha spiegato che l'imputato era già stato giudicato per questi fatti. Vige il principio del "ne bis in idem", dunque. Per sei imputati è stato disposto il rinvio a giudizio, come richiesto dalla pm Ruggiero. Si tratta di Alessio Caramia (22 anni, nato a Brindisi e residente a San Vito Dei Normanni); Vito De Nuccio (69 anni, nato a Brindisi e residente a San Vito Dei Normanni); Giuseppe Iezzi (47 anni, nato a Torricella e residente a San Vito Dei Normanni); Pietro Melpignano (37 anni, nato a Mesagne e residente a San Vito Dei Normanni); Nazzario Padulo (39 anni, nato a Foggia e residente a San Severo); Antonio Pignatelli (52 anni, nato a Mesagne e residente a San Vito Dei Normanni). La prima udienza si terrà il prossimo 17 maggio davanti alla terza sezione collegiale del tribunale di Brindisi.

Il rito abbreviato condizionato

La prossima udienza nell'aula bunker è invece prevista per il 12 aprile e riguarda i 31 imputati per i quali è stato accolto il rito abbreviato. Poiché in alcuni casi si tratta di abbreviato condizionato all'escussione di alcuni testi, si procederà in questo senso. Poi, per l'udienza del 30 aprile è prevista la requisitoria della pm Ruggiero e la discussione dell'avvocato Salvatore Lezzi, per la parte civile Libera. Ancora da calendarizzare le udienze successive. I nomi di spicco in questo procedimento hanno optato per il rito alternativo che, in caso di condanna, prevede uno sconto pari a un terzo della pena. E' il caso del presunto boss, Gianluca Lamendola, e del padre, Cosimo Lamendola, colui che è accusato di aver gestito la base operativa di contrada Mascava, utilizzata come nascondiglio di droga e armi. L'operazione è stata denominata "The Wolf" perché spesso nei dialoghi intercettati dai carabinieri si faceva riferimento a un "Lupo" al quale si doveva prestare attenzione. E Lupo era proprio il nome di battaglia del capitano Alberto Bruno, all'epoca comandante del Nor della compagnia dei carabinieri di San Vito, compagnia guidata dal capitano Vito Sacchi.