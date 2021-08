L'ultimo saluto a Tonino: "Grazie di essere stato nostro amico"

BRINDISI - Verrà ricordato per la sua cordialità, per la sua bontà e anche per l'amore per la musica. Tonino Papa si è spento a 69 anni. I colleghi e i brindisini lo rimpiangono. Molto conosciuto in città, aveva lavorato per l'Asl, sia all'ex Di Summa, sia al Perrino.

I colleghi dell'ospedale lo ricordano con queste parole: "Oggi ci lascia un uomo buono, un collega, un padre, un amico, disponibile con chiunque a dare un consiglio, un sorriso, una parola di conforto. Oggi ci lascia Tonino Papa. Una mentione speciale per un uomo speciale. Grazie di essere stato nostro amico. Ciao Tonino".

Le sue passioni musicali spaziavano e "univano" Roma e Napoli: adorava Franco Califano e Pino Daniele. Ma adorava, soprattutto, la musica in generale. Anche per questo motivo era conosciuto a Brindisi, dove si poteva ascoltarlo suonare la chitarra.