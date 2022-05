L'ultimo saluto al tuturanese Nicola Tarantino in Germania

La salma di Nicola Tarantino, il 45enne di Tuturano morto sabato 28 maggio in seguito a un incidente stradale, tornerà in Italia. Ma prima la comunità tedesca darà un ultimo saluto a Nicola. Avverrà martedì 7 giugno alle 14 nel cimitero St. Peter in Lomersheim. Insieme a Tarantino, nello stesso sinistro, era deceduto anche un 30enne siciliano. L'auto aveva preso fuoco in seguito all'impatto con un albero.

Stando a quanto si è appreso, al bivio per Mühlhausen, l'auto nella quale viaggiavano i due, una Mercedes Amg Classe C, ha lasciato la strada principale, si è schiantata contro un albero e ha subito preso fuoco. I due uomini, intrappolati, sono morti bruciati nell'auto. I vigili del fuoco hanno domato il rogo. Nicola Tarantino viveva a Illingen nella regione del Baden-Württemberg ormai da molti anni.