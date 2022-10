Aggredisce la moglie e la minaccia con un coltello: rintracciato dai carabinieri

CAROVIGNO – Ha aggredito la moglie minacciandola con un coltello e si è allontanato, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. Un 60enne residente a Carovigno sarebbe il responsabile di un grave episodio di violenza avvenuto nella giornata di oggi (martedì 4 ottobre) a San Vito dei Normanni. L’uomo e la consorte, da quanto appreso, sarebbero in fase di separazione. Stamani il 60enne, armato di coltello, si sarebbe recato presso l’abitazione in cui la donna è andata a vivere da sola.

Qui si sarebbe esplosa un'accesa lite culminata in un'aggressione ai danni della donna, che fortunatamente ha riportato solo delle escoriazioni per le quali è stara trasportata in ospedale, in condizioni non gravi. I carabinieri della locale compagnia si sono immediatamente messi sulle tracce dell’aggressore, che nel pomeriggio, da quanto appreso, è stato individuato presso la sua abitazione di Carovigno. A quanto pare stava preparando un borsone, forse con l'intenzione di dileguarsi. Da lì è stato condotto in caserma. Nei suoi confronti sarebbe stato disposto l'arresto.