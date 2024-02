Bandito armato di coltello assalta l'Eurospin e fugge con il bottino

SAN VITO DEI NORMANNI – Un uomo armato di coltello in azione all’interno del supermercato Eurospin. La rapina è stata perpetrata intorno alle ore 20 di ieri (venerdì 23 febbraio) in via Carovigno, a San Vito dei Normanni. Sotto la minaccia dell’arma, il malfattore si è fatto consegnare da un cassiera il denaro contenuto nel registratore di cassa, pari a circa 800 euro. Poi si è dileguato. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale compagnia. Si indaga per risalire all’identità del rapinatore. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui