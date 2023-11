La vicina non lo vede uscire per la spesa e allerta i soccorsi: trovato morto in casa

BRINDISI - Tragedia in via Mecenate a Brindisi: un uomo sulla 70ina è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, un appartamento sito al terzo piano di un palazzo al civico 149 di via Mecenate a Brindisi. A dare l'allarme la vicina di casa attorno alle 18.30 di oggi (giovedì 16 novembre), non vedendolo uscire come suo solito. L'uomo, che da quanto si apprende ha un solo fratello che vive a Modena, usciva regolarmente per fare la spesa. Questa mattina non lo ha fatto. E non è nemmeno comparso nel pomeriggio, così la vicina preoccupata ha chiamato i vigili del fuoco per aprire la porta di casa. Che non era chiusa a chiave.

Nel frattempo sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 e un'auto medica. Purtroppo i timori della donna si sono rivelati fondati: il pensionato è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto, era già vestito probabilmente stava per uscire di casa quando il suo cuore si è fermato. Da quanto accertato si tratta di una morte per cause naturali. Da poco tempo aveva acquistato un'auto nuova e a fargli compagnia c'era un gattino che è stato subito preso in carico dalla vicina. Con ogni probabilità il decesso è avvenuto nella giornata di oggi. Ieri sera i vicini lo hanno sentito ridere sonoramente mentre guardava un programma in Tv. Sul posto anche la Polizia.