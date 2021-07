Ruba bici lasciata davanti a un negozio: i carabinieri lo bloccano

CELLINO SAN MARCO – I carabinieri lo hanno fermato mentre ancora si trovava in sella alla bici rubata. E’ stato individuato nel giro di pochi minuti l’autore del furto di una mountain bike perpetrato nella giornata di ieri (sabato 3 luglio) nel centro di Cellino San Marco. Il mezzo era stato lasciato dal proprietario all’esterno di un’attività commerciale. Il presunto ladro, un 30enne del posto, ne ha approfittato al volo per impossessarsi della refurtiva e allontanarsi per le vie limitrofe. Ma la vittima nel frattempo aveva chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari della locale stazione, a stretto giro, hanno battuto le vie di Cellino, fino a individuare la bici rubata. Il 30enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.