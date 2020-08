Il compagno la minaccia con un coltello: lei chiede aiuto ai carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO – Minacciata dal compagno con un coltello, ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari della stazione di San Pietro Vernotico sono intervenuti in aiuto di una donna del posto che ieri (venerdì 31 luglio) ha vissuto una serata da incubo. Il responsabile delle minacce è un uomo di 43 anni. Questi avrebbe impugnato un coltello da cucina della lunghezza di 19 centimetri e avrebbe minacciato la malcapitata. I carabinieri, intervenuti su disposizione della centrale operativa di Brindisi, hanno perquisito il 43enne, trovandolo in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico della lunghezza di 7 centimetri, custodito nel marsupio indossato. I coltelli sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti a offendere.

