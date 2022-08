Uomo scomparso tre anni fa: “Presunto avvistamento a Brindisi”

BRINDISI - Sono momenti di tensione ed apprensione per Marie Meau da quando, tre anni fa, non ha più notizie del fratello, Dimitri Selves, scomparso il 27 settembre 2019 a Susa, in Piemonte. "Oggi, però - come racconta la donna a BrindisiReport - a distanza di tre anni dai fatti, una persona di Brindisi mi ha contattato dicendomi che gli sembrava di aver visto mio fratello un mese fa nella sua pizzeria. Quest'ultimo gli avrebbe chiesto se parlava francese, se poteva dargli da mangiare e gli avrebbe spiegato che viveva per strada."

Dimitri Selves, 33 anni all'epoca della scomparsa, viveva a Bordeaux (Francia). Durante il ritorno da una vacanza in Italia con la sorella è stato costretto a fermarsi per un guasto alla sua auto. Per questo giovedì 26 settembre hanno pernottato a Susa, provincia di Torino. Il giorno seguente, lui è uscito molto presto dall'albergo e da allora non si è saputo più nulla di lui. Non ha con sé il cellulare né i documenti, mentre potrebbe avere uno zaino nero, un kway grigio all’esterno blu all’interno e un marsupio nero.

"Vorrei ripresentare l'avviso di scomparsa per avere maggiori informazioni - spiega la sorella - per sapere se qualcun altro ha visto questo francese che vive per strada. Secondo la persona che gestisce la pizzeria, mio fratello aveva un tatuaggio sul braccio ed era molto magro." Se qualcuno ha notizie o dubbi, può contattare i numeri di telefono +33 650041412 o ±33 6 21 04 72 03, oppure Marie Meau tramite il suo profilo Facebook.