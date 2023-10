Uomo ustionato, trasporto d'urgenza in elisoccorso da Foggia a Brindisi

BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 ottobre 2023, un uomo è stato trasportato in elicottero da Foggia all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione per gravi ustioni a causa di un incidente avvenuto a Borgo Mezzanone. A darne notizia, l'Asl di Brindisi, con una nota ufficiale.

Recita il comunicato: "Il Perrino continua a rappresentare un centro di riferimento come ospedale con un Centro Ustioni e dotato anche di Rianimazione, condizione necessaria per garantire cure intensive in situazioni di grave rischio per la vita, prima di disporre il trasferimento in reparto per il trattamento specifico delle lesioni".

L'Asl specifica che "tutte le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo. L'uomo ha ustioni stimate intorno al venti per cento del corpo".