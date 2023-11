Bambino ingerisce gocce e si ustiona: ritirato integratore di azienda brindisina

SAN MICHELE SALENTINO – Tre prodotti di un’azienda con sede a San Michele Salentino che progetta e commercializza integratori alimentari sono stati ritirati dal mercato a seguito di un incidente che si è verificato lo scorso mese di ottobre in Campania, quando un bambino di sei anni ha ingerito delle gocce non diluite di uno di questi integratori, riportando delle ustioni alla gola allo stomaco. Il prodotto in questione è l’Alka Water. La società che lo produce, tramite uno stabilimento in provincia Bat, è la “Vivere Alcalino”. La vicenda è monitorata dall’Asl di Brindisi, per competenza territoriale.

Asl Brindisi: "Quantità di idrossido di potassio superiore al consentito"

Liborio Rainò, direttore del Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) dell’azienda sanitaria, contattato da BrindisiReport, ripercorre l’iter che ha portato al richiamo dei prodotti. “Il 26 ottobre - afferma – l’Asl Brindisi, tramite la Regione Puglia, ha ricevuto una segnalazione dal ministero della Salute, su indicazione del centro Antiveleni di Pavia”. Si trattava di un'allerta legata all’intossicazione alimentare del bambino residente in Campania, “a seguito dell’ingestione di un prodotto, commercializzato come integratore alimentare, non diluito – chiarisce Rainò - contrariamente alle indicazioni riportate nelle modalità di uso”.

“Da accertamenti fatti in via preliminare, anche sulla base della valutazione fatta dal Centro antiveleni di Pavia – prosegue Rainò – abbiamo visto che questi integratori, non solo quello ingerito dal bambino, ma anche altri integratori simili, presentano un quantitativo di idrossido di potassio ben superiore rispetto al consentito”. Tale componente è un regolatore di acidità, utilizzato per determinare la alcalinizzazione dell’acqua. “C’è questo supposto effetto benefico dell’alcalinizzazione – afferma ancora il dirigente dell’Asl - che in questo caso veniva perseguito attraverso la diluizione di questo integratore”.

Oltre al prodotto in questione, “l’azienda aveva ideato e avviato la produzione - dichiara ancora Rainò - di altri integratori con formulazione simile. In via precauzionale abbiamo proceduto inizialmente a un blocco della commercializzazione e quindi della distribuzione dei prodotti disponibili presso l’azienda. Poi, a seguito di un parere dell’Istituto superiore di sanità, per il principio di precauzione è stato adottato un provvedimento relativo al ritiro dalla commercializzazione e richiamo dal consumo di tutti gli integratori commercializzati dall'azienda (si tratta di tre prodotti, più uno ancora in fase di progettazione, ndr) con la caratteristica di questo idrossido di potassio in elevata quantità che se ingerito come tale determina, come effettivamente è indicato nella confezione, effetti caustici”.

“Nel frattempo l’azienda, anche tramite il proprio sito web e canali social – chiarisce Rainò - ha divulgato il comunicato che è possibile vedere anche sul sito del ministero, dove sono disponibili le schede dei prodotti che sono stati richiamati e ritirati dal consumo. La parte si è resa diligente in questa azione di ritiro – richiamo”.

Ma gli accertamenti non si sono conclusi. “Adesso abbiamo esteso la nostra attenzione ad altri prodotti, sempre commercializzati a marchio della stessa azienda – conclude Rainò - che non sono notificati come integratori alimentari ma hanno un’azione di correttore di acidità e antiossidanti per alimenti e bevande. In questa fase abbiamo chiesto al ministero, tramite la Regione Puglia, di avere un parere scientifico anche per quanto riguarda la caratterizzazione di questi prodotti”.

Il titolare dell'azienda: "Incidente non causato da noi"

Ma il titolare della Vivere Alcalino, Rocco Palmisano, si difende. “L’incidente – dichiara Palmisano a BrindisiReport – non è causato da noi. Il prodotto è regolarmente registrato al ministero della Salute dal 2019. All’epoca il ministero avrebbe potuto ritirarlo o non farlo produrre. Addossare la colpa a me dell’incidente, lo ritengo un abuso”.

Palmisano rimarca: “Sulla scatola e sul bugiardino c’è scritto di non usare il prodotto tal quale perché è caustico”. “Un adulto consapevole legge e lo usa come è scritto: cinque gocce in mezzo litro di acqua. Ovviamente se il prodotto finisce in mano a un bambino, può succedere l’incidente che è stato la causa di tutto. Ma se un bambino ingerisce inavvertitamente della varechina o un farmaco, questi prodotti non vengono tolti dal commercio”.

E poi ancora: “Sulla notifica del ministero si mette la fotografia della scatola e la composizione del prodotto”. “Qualcuno mi deve dare una spiegazione del perché di tutto questo putiferio, per un incidente. E’ ovvio che un concentrato chimico, se lo si beve, fa male. Legalmente mi consulterò con il mio avvocato per vedere il da farsi. Certamente non mi farò chiudere l’azienda per un eccesso di zelo”.