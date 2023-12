Gravi ustioni provocate durante rifacimento di manto stradale: operaio ricoverato al Perrino

BRINDISI - Nella mattina di oggi, mercoledì 13 dicembre, un uomo di 42 anni è stato trasportato in elicottero dall’ospedale di Matera al Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione per gravi ustioni provocate da un incidente sul lavoro durante il rifacimento di manto stradale nella zona di Ginosa. Tutte le operazioni sono state condotte con celerità e massima efficienza nel rispetto del protocollo operativo.

Il Perrino è centro di riferimento regionale ed extra regionale come ospedale con un Centro Ustioni e dotato anche di Rianimazione, condizione necessaria per garantire cure intensive in situazioni di grave rischio per la vita, prima di disporre il trasferimento in reparto per il trattamento specifico delle lesioni.