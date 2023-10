Usura, estorsioni e droga: in azione anche i cinofili della Polfrontiera di Brindisi

TARANTO - Anche il team cinofili della Polfrontiera di Brindisi ha partecipato all'importante azione svolta dalla polizia di Stato nel capoluogo ionico. Durante le prime ore della giornata odierna (25 ottobre), le forze dell'ordine hanno dato atto all'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della procura, nei confronti di dodici indagati nella provincia tarantina. Questi sono gravemente indiziati dei reati di illecita cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, oltre che di un episodio di detenzione e porto di arma comune da sparo, e dei reati di estorsione ed usura. Ventitrè, invece, sono gli indagati in stato di liberà, ritenuti dalla polizia presunti responsabili a vario titolo dei medesimi reati.

Insieme alla sezione cinofila brindisina, nell'indagine denominata "Mediterraneo", hanno collaborato con la squadra mobile di Taranto anche quelle di Foggia e Roma, gli equipaggi dei reparti prevenzione crimine di Bari e Lecce, il quindicesimo reparto mobile di Taranto, ed il team cinofili della guardia di finanza di Taranto.

In seguito ad indagini sviluppate dal febbraio 2019 al giugno 2020, l'8 febbraio 2019 erano già stati tratti in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare cinque tarantini, gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e danneggiamento.

Proprio gli approfondimenti su uno dei corresponsabili, che al momento dell’esecuzione della misura era già in carcere per altra causa, ha consentito di disvelare un radicato fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti che interessava, principalmente, i cortili del complesso edilizio di via Mediterraneo 81 in località Talsano. Nello specifico è emerso che uno degli arrestati gestiva una fiorente attività di spaccio all’interno del suo appartamento in via Mediterraneo e che, durante la carcerazione, la medesima attività illecita veniva svolta dalla moglie, coadiuvata dal figlio. Le indagini hanno fatto registrare le iniziali difficoltà nel rilevare il ruolo di rilievo del marito da parte della donna, via via risolte facendo valere lo spessore criminale del coniuge con clienti e fornitori.

I successivi approfondimenti investigativi, hanno consentito di identificare i principali fornitori della “famiglia di spacciatori” in noti pregiudicati locali e di accertare che uno di questi, oltre a rifornire i citati indagati e saltuariamente altri spacciatori locali, con la complicità di altri sodali, gestiva una strutturata piazza di spaccio attiva nei cortili del medesimo complesso edilizio di via Mediterraneo in cui, ciascuno dei complici (anche coadiuvato dai propri familiari) aveva un preciso ruolo (spacciatore, vedetta, custode dello stupefacente, corriere).

Al termine delle operazioni sono stati sequestrati una pistola semiautomatica Walther P22, calibro 22, con due caricatori e dieci cartucce pari calibro, risultata oggetto di furto effettuato nel 2021 a Taranto; una pistola revolver clandestina Kora Brno calibro 38 rifornita con sei cartucce; cinque tocchetti di hashish dal peso complessivo di circa 5 grammi: una dose di marijuana dal peso di circa un grammo; materiale idoneo al confezionamento delle dosi; una somma di denaro pari a 1.820 euro; un tocco di hashish dal peso di circa 8 grammi; 35 dosi di cocaina dal peso totale di dieci grammi e l’ulteriore somma di denaro pari a 4mila euro.