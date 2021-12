Va a funghi e scompare: ore di angoscia per le sorti di un uomo, ricerche in corso

TORRE SANTA SUSANNA - Si stanno vivendo ore di angoscia a Torre Santa Susanna dove da ieri pomeriggio, venerdì 3 dicembre, non si hanno notizie di un 51enne del posto. Stando alle prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe uscito da casa per cercare funghi inoltrandosi nelle campagne tra Crispiano e Massafra (Ta). Era in compagnia di un amico che però ha fatto regolarmente ritorno a casa.

Sul posto, si tratta di una zona impervia caratterizzata da fitta vegetazione, ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui anche qualche collega brindisino esperto in ricerche a persone, e i carabinieri del comando provinciale di Taranto.

L'auto dell'uomo sarebbe stata ritrovata, all'interno c'era il suo telefono cellulare.