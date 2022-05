Valigia davanti alle Poste, scatta "allarme bomba". Era stata abbandonata da incivili

BRINDISI - Una valigia abbandonata davanti all'ufficio postale ha fatto scattare le procedure dell'allarme bomba nella mattinata di oggi, venerdì 27 maggio, a Brindisi. Precisamente in viale Porta Pia al quartiere Santa Chiara. è accaduto poco prima di mezzogiorno. Sul posto si sono recate alcune pattuglie del carabinieri. La chiamata da parte di un cittadino alla sala operativa ha riferito di una valigia sospetta davanti all'ingresso delle Poste, un "obiettivo sensibile". I militari non si sono fatti attendere, nell'arco di pochi minuti sono giunti sul posto facendo allontanare i presenti. Per fortuna non ci è voluto molto per capire che si trattava di un gesto di inciviltà. La valigia era vuota e rotta, abbandonata per strada. Dopo un'accurata ispezione l'allarme è rientrato.