Nella valigia oltre quattro chili di marijuana: fermato e arrestato

FASANO - Fermato dalla polizia, a tradirlo il forte odore di marijuana emanato da una valigia. E' finito così in manette un fasanese di 50 anni. Ieri pomeriggio, lunedì 15 novembre, a Monopoli, i poliziotti di due equipaggi della squadra volanti e del settore anticrimine, hanno fermato e controllato un'autovettura mentre percorreva la statale 16, l'Adriatica.

Gli agenti durante il controllo hanno rinvenuto nel portabagli posteriore una valigia che emanava un forte odore, caratteristico della marijuana. Nel voluminoso bagaglio vi erano quattro "bustoni" contenenti infiorescenza di marijuana per un totale di 4,100 chili, un corposo quantitativo di sostanza stupefacente certamente destinato al mercato locale, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 30mila euro di guadagno illecito.

L'uomo, un 50enne, fasanese, già noto alle forze dell'ordine per reati legati al contrabbando e crimini sessuali, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto presso il carcere di Bari.