Vandali in azione nel campo dove si allenano i piccoli biker

SAN PIETRO VERNOTICO - Incendi, scritte sataniche sui muri con annesse croci rovesciate, rifiuti sparsi ovunque. Il terreno alberato dove si allenano i piccoli atleti dell’Asd Salis Bike di San Pietro Vernotico, di notte diventa meta di bande di teppisti. Ragazzini che decidono di trascorrere il tempo bivaccando e danneggiando gli spazi altrui.

Domenica scorsa il presidente Giulio Carbone ha trovato i tronchi che fungevano da panche incendiati e il casolare sito nell’area verde pieno di scritte fatte con la bomboletta spray su satana, parolacce e disegni osceni. L’erbetta piena di bicchieri di carta. Sul muro di cinta di un’abitazione confinante un quadro del Sacro cuore di Gesù. Riti satanici o bravate? Difficile dirlo, bisognerebbe monitorare la zona. Il presidente Carbone chiede l’installazione di fototrappole, più controlli.

La zona si trova al di là della circonvallazione in corrispondenza dei giardinetti di piazza Domenico Modugno. “La nostra è una bella realtà, siamo riusciti a realizzare un percorso per i piccoli biker alle porte del paese, tra gli alberi, vedere queste scene è demoralizzante. Non è la prima volta che troviamo gli spazi danneggiati, è già successo in passato ma questa volta hanno esagerato. C’erano tronchi di alberi in fumo, bicchieri, scritte su satana, parolacce. Ma che sta succedendo in questo paese? Possibile che non deve esserci rispetto per le cose?”.