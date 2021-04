Parco Cillarese vandalizzato, Rossi: "Difendiamo insieme la nostra bellezza"

BRINDISI - Il parco Cillarese è in balia dei vandali. Nella giornata di ieri è stata danneggiata una staccionata realizzata dalla Brindisi Multiservizi lungo uno dei viali del polmone verde, frequentatissimo in questi giorni di primavera. Sono centinaia i giovani che quotidianamente si riversano nel parco cittadino. Alcuni di loro (fortunatamente una sparuta minoranza) non ne hanno alcun rispetto.

E’ il sindaco Riccardo Rossi a denunciare l’ultimo sfregio. “Nella giornata di ieri - scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook - qualcuno si è divertito a distruggere questa staccionata, Bms è già intervenuta per riparare il danno. L'impegno che noi ci stiamo mettendo per dare valore alle nostre aree verdi è massimo ma basta poco per danneggiare i nostri sforzi. La maleducazione ha un costo per la comunità intera. Vi chiedo di difendere insieme la nostra bellezza, interveniamo quando vediamo deturpare i beni comuni ed educhiamo al rispetto. È una battaglia di civiltà”