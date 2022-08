Brindisi, un parco ostaggio dei vandali: incendiato anche uno scivolo

BRINDISI – Hanno distrutto anche uno scivolo. La furia devastatrice dei vandali non ha limiti. Ancora una volta viene preso di mira il parco Buscicchio, situato in via Mantegna, al rione Sant’Elia. All’ingresso del polmone verde c’è un piccolo parco giochi. Nei giorni scorsi (con ogni probabilità fra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto) i soliti teppisti hanno deciso che uno scivolo era di troppo, appiccando un incendio che lo ha incenerito nel volgere di pochi minuti. Una cieca e insensata follia continua ad abbattersi sul martoriato parco, da anni ostaggio di bande di ragazzini.

Parco Buscicchio è una struttura in pieno fermento. Al suo interno ci sono il centro federale di ginnastica ritmica gestito da una società brindisina, dei campi da tennis e un immobile in cui si pratica pugilato.

Fino ad alcuni mesi fa c’era anche una pizzeria. Il verbo va purtroppo declinato al passato, perché il giovane titolare, come testimoniato lo scorso giugno a BrindisiReport, ha dovuto mollare l’attività, stremato dalla raffica di furti e danneggiamenti subiti negli ultimi anni. Più volte è stato anche danneggiato l’impianto di ginnastica ritmica di cui si prende cura la ginnastica Temese Brindisi.

Gli incendi, purtroppo, non sono una novità. Basti pensare che lo scorso 1 giugno vennero accesi due roghi nel giro di pochi minuti l’uno dall’altro. Il parco ha ospitato di recente varie iniziative di carattere sociale rivolte principalmente ai ragazzi, ma l’ignoranza che affligge i branchi di teppistelli è una piaga difficile da estirpare. L’unico, valido, argine potrebbe essere rappresentato da un impianto di video sorveglianza, nella speranza che almeno le telecamere scoraggino gli incivili.