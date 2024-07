Vandali in azione nel parco già minacciato da incendio: "Non ci fermeremo qui"

TORRE SANTA SUSANNA - Vandali in azione nel parco già minacciato da incendio. Il vice sindaco annuncia interventi. Accade a Torre Santa Susanna. "Presso il parco Don Antonio De Stradis adiacente alla villa comunale, ieri mattina sono stati istallati due gazebo che sarebbero serviti per questo pomeriggio, in occasione del torneo di basket. Alcuni vandali ieri pomeriggio, hanno pensato bene di distruggerli", scrive il vice sindaco Nico Teni sulla sua pagina Facebook.

"Tutto ciò ha creato un forte disagio e sdegno tra la popolazione, ma non ci fermeremo qui perché questa volta inizieremo a fare sul serio anche noi denunciando l’accaduto alle forze dell’ordine".

