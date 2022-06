Vandali scatenati: doppio tentativo di incendio nel parco Buscicchio

BRINDISI - Vandali ancora in azione all’interno del parco Buscicchio, situato in via Mantegna, al rione Sant’Elia. Alcuni ragazzini intorno alle ore 21 di oggi (mercoledì 1 giugno) per ben due volte hanno tentato di appiccare un incendio. Il primo tentativo è stato sventato dalle istruttrici della Ginnastica Brindisi Temese, società di ginnastica che gestisce il tensostatico ubicato all’interno de polmone verde. Non paghi, pochi minuti dopo gli incivili sono tornati in azione, incendiando della vegetazione a ridosso della tribunetta del campetto di calcio. In questo caso è stato provvidenziale l’intervento dei vigili de fuoco, che hanno subito spento l’incendio. Sul posto anche i carabinieri. Non è la prima volta, purtroppo, che il parco Buscicchio è al centro delle “gesta” dei vandali. In ossari registrati numerosi danneggiamenti proprio ai danni del tensostatico e anche ai danni di una pizzeria.