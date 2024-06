Spezzato l'alberello piantato dai bambini: "Gesto frutto della maleducazione"

TORRE SANTA SUSANNA – L’alberello piantato dai bambini delle associazioni sportive è stato spezzato. Sta suscitando sdegno l’atto vandalico che nelle ultime ore è stato perpetrato nel parco comunale di Torre Santa Susanna.

Lo scorso 27 maggio, il piccolo polmone verde era stato arricchito con degli alberelli piantati dai giovani atleti di Torre, in occasione dell’anniversario della ratifica in Italia della Convenzione Onu. In presenza anche del sindaco Michele Saccomanno e del vicesindaco Nico Tieni, i bambini hanno dato il loro contributo per la riqualificazione ambientale, improvvisandosi, con ottimi risultati, giardinieri.

Ma nella giornata di ieri l’amara scoperta: un alberello alto circa due metri era stato spezzato da una mano ignota. Il vicesindaco Tieni condanna il gesto.

“Avevamo creato un’iniziata simbolica - dichiara Tieni - per essere vicini all’ambiente e ai diritti dei più piccoli, per far crescere il nostro paese da fanatismi ed egoismi ma non è servito. Quest’albero spezzato è frutto della maleducazione”.

