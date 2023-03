Vandalizzata la panchina in memoria della studentessa infoibata

BRINDISI – Hanno distrutto la targa e sparso i pezzi per terra. Già vandalizzata la panchina rossa dedicata a Norma Crosetto, studentessa istriana brutalmente seviziata per giorni e gettata in una foiba mentre era ancora in vita, che lo scorso 8 marzo è stata inaugurata in corso Umberto, a Brindisi. Lo fanno sapere il “Comitato 10 febbraio” e l’Inner wheel, promotori dell’iniziativa in memoria della giovane uccisa nel 1945. Il deprecabile gesto è stato compiuto la notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo.

“Siamo sconcertati da quanto è accaduto – si legge in una nota di Comitato e Inner wheel - e restiamo prostrati di fronte a tanta cattiveria ed ignoranza. Ci rifiutiamo di credere che l’evento sia da ricollocare nell’ambito di ritorsioni politiche da parte di nostalgici di tempi passati e che ci auguriamo tutti che non tornino mai più”.

“Preferiamo credere che si sia trattato di un gesto balordo di qualche vandalo che gode nel distruggere il patrimonio pubblico, e che si è sfogato, dimostrando ignoranza e frustrazione, nel divellere la targhetta per poi farla a pezzi”.

“La targhetta - assicurano Comitato e Inner - sarà rimessa al suo posto, e sarà presentata denuncia alle forze dell’ordine, nella speranza che tramite le numerose telecamere presenti in zona, si possa risalire all’autore del gesto. Resta in noi l’amarezza di fondo per l’accaduto, ma l’evento ci rafforza nella volontà di lavorare sempre di più, nelle scuole e in ogni ambito della società, per far sì che la Cultura possa impregnare la nostra Comunità cittadina e non resti relegata solo a pochi cultori della stessa”.