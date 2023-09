Vasto incendio sulla litoranea: in fiamme 10 mila metri quadrati di sterpaglie e alberi

BRINDISI - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un'area che costeggia la litoranea di Brindisi. E' accaduto nella giornata di oggi, domenica 3 settembre 2023. Il rogo si è propagato in fretta, fino a coprire un'area pari a 10 mila metri quadrati, di fronte al Lido della polizia, strada provinciale 41.

Sul posto si sono immediatamente recate diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo adriatico. Gli uomini sono stati impegnati per oltre due ore, ma alla fine hanno domato il rogo. A fuoco non solo sterpaglie, ma anche alberi di pino. In questa stagione tali roghi, seppur non con queste proporzioni, sono purtroppo frequenti.