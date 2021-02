Vendevano on line assicurazioni auto false: quattro persone denunciate

Quattro uomini sono stati denunciati per concorso continuato in truffa. Vittima un 21enne di Cellino San Marco

TUTURANO - Quattro uomini sono stati denunciati per concorso continuato in truffa con l’aggravante di aver commesso il fatto approfittando della distanza posta tra il luogo della parte offesa e quelle degli indagati. Hanno venduto una polizza assicurativa inesistente, incassando regolarmente i premi per un totale di 1100 euro. Si trama di S.S. 37enne del Pakistan ma residente a Napoli, G.M. 38enne di Maddaloni, C.N. 63enne di Casal di Principe (CE) e S.S. 50enne di Napoli.

La vittima è un automobilista di 21 anni di Cellino San Marco. Il giovane durante un controllo eseguito dai carabinieri ha esibito un certificato assicurativo a scadenza mensile, che dagli immediati accertamenti è risultato inesistente. Era ignaro della truffa subita così ha sporto dettagliata denuncia presso la caserma dei carabinieri dimostrando la sua buona fede ed estraneità ai fatti, documentando con regolari ricevute il pagamento in favore di una società di broker del Nord Italia, trovata su internet. Le indagini dei militari hanno così accertato che i quattro ora nei guai avevano contraffatto tramite strumenti informatici, diversi certificati assicurativi vendendoli all’ignara vittima, attraverso un sito internet.