Climatizzatore in vendita su Facebook, ma era rubato: una denuncia

I carabinieri simulano una trattativa con il venditore e lo denunciano per ricettazione. Refurtiva restituita la legittimo proprietario

FRANCAVILLA FONTANA – L’annuncio social lo ha inchiodato. E’ stato denunciato a piede libero un 31nne di Latiano che ha cercato di vendere un climatizzatore rubato a un concittadino di 32 anni. Questi aveva sporto delle querele rispettivamente il 28 dicembre 2020 e il 6 aprile 2021. I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana si sono imbattuti su Facebook in un annuncio di vendita proprio di quel climatizzatore e hanno simulato una trattativa con il 31enne, in un piazzale di un distributore di benzina. Così i militari hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.