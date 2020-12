Vendono un Suv ma barano sul chilometraggio: due denunce

SAN MICHELE SALENTINO – Gli avevano fatto credere che il veicolo avesse 72.300 chilometri, ma in realtà ne aveva macinati ben 216mila. I carabinieri della stazione di San Michele Salentino hanno individuato e denunciato i presunti responsabili di una truffa ai danni del titolare di una concessionaria di San Michele Salentino. Si tratta di un 42enne di Gattinara (Vicenza) e di un 44enne di Ternate (Varese). Le indagini sono partite a seguito di querela sporta dalla vittima, un 60enne del posto. Questi nell’ottobre 2019 acquistò dagli indagati un Suv avente 72.300 km, come indicato anche nella fattura. Tuttavia da accertamenti effettuati di recente a causa di un guasto al motore, è risultato che lo stesso aveva in realtà percorso 216.000 chilometri.