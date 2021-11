Vento forte, alberi caduti e rami pericolanti: gli interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI - Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Brindisi nel territorio provinciale a causa del forte vento che sta interessando la regione come da allerta "gialla" diramata ieri (mercoledì 3 novembre) dal dipartimento regionale della Protezione civile.

Soprattutto nel capoluogo i pompieri sono dovuti intervenire per distacco di calcinacci, caduta rami, alberi pericolanti. I vigili del fuoco sono stati impegnati con i proprio mezzi per una perturbazione che sta imperversando su tutta la regione ma per fortuna non risultano persone coinvolte.