La versione di Paul Haggis: "Nessuna violenza, rapporti consenzienti"

BRINDISI - Per più di due ore ha risposto alle domande del gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli. Paul Haggis, il regista canadese accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una giovane straniera, ha fornito la propria versione dei fatti. Il 69enne ha parlato di rapporti consenzienti, dunque per lui non ci sarebbe stata nessuna violenza. L'interrogatorio è avvenuto oggi, mercoledì 22 giugno, presso il Tribunale di Brindisi. Haggis, atteso da cronisti e cameraman, è entrato dall'ingresso principale per poi uscire da uno secondario. In compenso, a interrogatorio terminato, il legale del regista, l'avvocato Michele Laforgia, ha parlato con i giornalisti presenti. In giornata il gip dovrebbe sciogliere la riserva sulla convalida del fermo. Il regista è ristretto ai domiciliari, a Ostuni. Nei prossimi giorni sarà convocato l'incidente probatorio.

La versione di Haggis

Come detto, per comprendere come Paul Haggis abbia risposto alle domande del gip occorre ascoltare le dichiarazioni rese dal suo legale, Michele Laforgia. L'avvocato ha precisato che l'interrogatorio è durato così tanto per le difficoltà linguistiche. Haggis ha presentato anche una dichiarazione scritta. Il legale ha dichiarato: "Come era nelle previsioni, Paul Haggis ha risposto a tutte le domande, si è dichiarato completamente innocente. Nel senso che i rapporti che ha avuto con questa donna sono totalmente consensuali, nel corso di questi tre giorni che hanno trascorso insieme a Ostuni". Come si spiegano i segni di violenza ipotizzati nelle imputazioni? Prosegue Laforgia: "Non c'è nessuna lesione, nessun segno di violenza. Io credo che abbiano male interpretato il referto del pronto soccorso dalla quale la ragazza è stata visitata dopo la denuncia".

"Haggis non si è sottratto alla giustizia"

Intanto l'accusa chiede di mantenere gli arresti domiciliari per il regista due volte premio Oscar (con i film "Million dollar Baby" e "Crash-Contatto fisico"). Il gip infatti si dovrà pronunciare sia sul fermo, sia su questa richiesta, richiesta avanzata in attesa che si svolgano gli accertamenti urgenti, tra i quali l'incidente probatorio, che è già stato richiesto, "ascoltando la denunciante in contraddittorio", ha proseguito Laforgia. Il quale ha specificato: "Mister Haggis non ha mai fatto nulla per sottrarsi agli accertamenti della giustizia italiana. Anzi, è rimasto qui, perché qui doveva lavorare per il festival (l'Allora Fest a Ostuni, ndr). Ha tutto l'interesse a essere presente a questi accertamenti e poi di rimanere in Italia, fino a quando non verrà accertata definitivamente la sua totale innocenza, perché da questo dipende la sua vita qui e negli Stati Uniti, dove risiede". Quindi l'avvocato Laforgia ha affermato che da parte di Haggis c'è la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria e c'è anche "attesa fiduciosa del provvedimento del giudice e dell'esito degli accertamenti che saranno fatti nei prossimi giorni".

Le indagini della squadra mobile

Paul Haggis è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi domenica 19 giugno. Il regista si trovava a Ostuni per lavoro, dovendo partecipare all'Allora Fest. L'inchiesta è coordinata dai pm della procura di Brindisi, Antonio Negro e Livia Orlando. Da quanto appurato dai poliziotti della squadra mobile, l'indagato in più di un'occasione avrebbe costretto la vittima ad avere rapporti sessuali. Sarebbe accaduto fra lunedì 13 e mercoledì 15 giugno all'interno di un b&b della Città Bianca. Dopo di che il regista avrebbe accompagnato la ragazza davanti all'ingresso dell'aeroporto di Brindisi, dove l'avrebbe lasciata in condizioni psicofisiche precarie. Il personale dello scalo ha quindi prestato assistenza alla giovane, in evidente stato di shock. Poi, l'intervento della polizia di frontiera, le cure del caso prestate in ospedale e la denuncia sporta negli uffici della squadra mobile di Brindisi.