Vetrate sfondate, incursioni in tre bar: banditi in azione con un'auto rubata a Ceglie

Sono almeno tre i furti avvenuti nel corso della notte fra Lecce e immediate vicinanze. Frutto, nel primo caso, di un’iniziativa di qualche sbandato che si è intrufolato in un bar sfondando la vetrata con un grosso masso (tecnica già vista di recente per altri “colpi”, per esempio ai danni dei Bar dell’Angolo di via Taranto, a Borgo Pace) e negli altri due di un’unica banda piuttosto agguerrita che ha effettuato incursioni in rapida successione in aree carburanti della zona di Novoli, utilizzando un'auto rubata a Ceglie Messapica.

Vetro sfondato con una pietra

L’episodio di Lecce risale alle 4 circa di notte. E a essere colpito è stato il Castrocaffe247 di via Leuca, proprio al confine con il rione Castromediano di Cavallino. Si tratta del bar che sorge nello stesso edificio in cui si trovano anche il supermercato Dok e il negozio di abbigliamento Ovs, inaccessibili, però, perché con le grate ben serrate. Ma, in fin dei conti, chi ha agito aveva evidentemente intenzione di colpire solo il bar, a caccia di qualche spicciolo. L’allarme è pervenuto presso un istituto di vigilanza ed è stata avvisata la polizia. All’arrivo delle volanti, però, il malvivente (ammesso che fosse solo uno) si era già dileguato con i soldi trovati nel registratore di cassa.

Non dovrebbe essere molto grosso il bottino, non oltre i 200 euro. Maggiore il danno, insomma. Per entrare nel piccolo bar che si trova proprio all’ingresso dell’edificio commerciale, infatti, è stato usato un grosso masso. Sfondata la vetrata, l’ignoto soggetto si è creato un varco sufficiente per entrare, arraffare i soldi e scappare. Il bar non è dotato di telecamere, ma nelle vicinanze, dove vi sono molti altri esercizi, non dovrebbero mancarne. Sul posto si è recata anche la scientifica per i rilievi.

La banda dell'Audi

Più organizzati sono stati, invece, gli altri due furti. Le telecamere già visionate dai carabinieri dipendenti dalla compagnia di Campi Salentina parlano chiaro: in entrambi i casi è stata utilizzata un’Audi Q5 scura e dalla targa si è scoperto trattarsi di un veicolo rubato in provincia di Brindisi, con denuncia sporta presso la stazione dei carabinieri di Ceglie Messapica. Consumati i due furti, come detto, in rapida successione, l’area in cui la banda ha agito è stata quella di Novoli.

Una delle aree di servizio colpite è stata la Conversano sulla strada provinciale 15 che collega a Veglie. Nello specifico, è stata infranta la vetrata del bar annesso alla stessa area. Due i malviventi che hanno agito, attesi dal complice al volante dell’Audi. In pochi minuti sono stati portati via un migliaio di euro, soldi che erano in cassa, e diversi biglietti delle lotterie istantanee.

Non paga, lo stesso gruppo di tre uomini si è poi avvicinato ancor di più all’abitato di Novoli, arrivando in via Sacco e Vanzetti e recitando un copione quasi analogo nell’area di servizio Menga Petroli. Anche in questo caso è stato preso di mira il bar dell’area. È stata forzata la porta d’ingresso e sono state portate via diverse stecche di sigarette. La quantificazione precisa deve ancora avvenire.