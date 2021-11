In giro per le vie del centro con rifiuti ferrosi e senza autorizzazione: denunciato

OSTUNI - Trasportava rifiuti ferrosi senza alcuna autorizzazione. A Ostuni, i carabinieri della stazione Forestale, insieme ai militari della locale stazione carabinieri, nel corso di un servizio di controllo sul trasporto su strada di rifiuti, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne di Oria, M.L., per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nella circostanza, in una via del centro abitato, i militari hanno fermato l'uomo alla guida suo autocarro pieno di rifiuti ferrosi. Il medesimo, da controlli eseguiti, è risultato non iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali. Il veicolo e il materiale trasportato sono stati sottoposti a sequestro.