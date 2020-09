Villetta nel mirino dei ladri: vigilantes li costringono alla fuga

CEGLIE MESSAPICA – Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell’istituto di vigilanza Securitas Puglia è stato sventato un tentativo di furto ai danni di una villetta di campagna in contrada Pere rosse, nei pressi della strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Ostuni, in agro di Ceglie. L’allarme collegato alla centrale della Securitas è scattato intorno alle ore 21 di ieri (venerdì 18 settembre). Un vigilante è stato immediatamente inviato sul posto. Al momento del suo arrivo, i ladri si erano già dileguati senza portare via nulla.

