Ladri di rame si arrampicano su un ripetitore: furto sventato dai vigilantes

SAN DONACI – La fuga è stata talmente precipitosa da costringerli ad abbandonare sul posto gli “attrezzi del mestiere”. E’ andata male a una banda di ignoti malfattori che alle prime luci di oggi (mercoledì 18 maggio) ha tentato di fare razzia di cavi di rame da un ripetitore della compagnia telefonica Vodafone situato alle spalle del campo di calcio di San Donaci. I ladri evidentemente non avevano messo in conto l’attivazione del sistema dall’arme, seguito dal tempestivo intervento di una pattuglia di vigilantes della “Lf Vigilanza”.

Quando le guardie giurate sono arrivate sul posto, dei ladri non c’era più traccia. Questi avevano lasciato sul terreno un paio di trapani, una pinza e persino delle corde da arrampicata che hanno utilizzato per scalare letteralmente il traliccio, mettendo a rischio la loro incolumità. Recuperato inoltre un consistente cumulo di cavi di rame ancora avvolti nella guaina. Sul posto si sono recati anche i carabinieri. Si indaga per risalire ai responsabili del tentato furto.