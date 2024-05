La vigilanza allerta i carabinieri: sventato furto di un'auto

CAROVIGNO - Due persone a volto travisato da passamontagna si aggiravano vicino all'auto parcheggiata nel giardino in un centro riservato ad ospitare persone provenienti da Stati esteri, nel territorio di Carivogno. Grazie all'intervento degli agenti del sistema di vigilanza "La Volante", in servizio sul territorio della provincia di Brindisi ed accortisi di quanto stava per accadere, sono stati avvisati i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni. All'arrivo dei militari dell'Arma, gli individui si sono dileguati nelle campagne ed il furto è stato sventato. Dalle immagini delle telcamere di sorveglianza si evince che il fatto è accaduto la scorsa notte (23 maggio) intorno alle ore 01.49.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui