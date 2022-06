Vigili del fuoco a lavoro in tutta la provincia. Incendio anche su un autobus

BRINDISI - Giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco del Brindisino. Tutte le squadre in servizio presso il comando provinciale e i distaccamenti di Ostuni e Francavilla Fontana, sono impegnate, dalle prime ore del giorno di oggi, sabato 4 giugno, in interventi che riguardano lo spegnimento di incendi. Nel pomeriggio è anche andato a fuoco un autobus sulla Carovigno-Santa Sabina. Si è incendiato il vano batterie. All'interno c'erano passeggeri ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Al momento in cui scriviamo un grosso rogo sta devastando la Selva di Fasano, è stato richiesto l'intervento di un canadair.

La maggior parte degli interenti potrebbero essere evitati se i proprietari di terreni si occupassero della pulizia degli stessi e rimozione delle sterpaglie e i Comuni facessero rispettare l'ordinanza regionale che impone la bonifica dei cambi incolti. I roghi spesso passano dall'erba secca fino a raggiungere distese di grano, colture, alberi da frutto e ulivi.

Dalle ore 8 alle ore 17:30 di oggi sono stati fatti 22 interventi e 8 risultano essere ancora in attesa.

Seguono aggiornamenti