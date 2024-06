Camion carico di dolciumi prende fuoco in movimento: superstrada bloccata

FRANCAVILLA FONTANA – Un camion che trasporta biscotti e dolciumi ha preso fuoco sulla superstrada. E’ accaduto intorno alle ore 16 di oggi (martedì 12 giugno) sulla statale che collega Brindisi a Taranto, direzione Tarano, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Il conducente sha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Una volta uscito dall’abitacolo, l’autoarticolato si è trasformato in una palla di fuoco.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e squadre del comando provinciale di Brindisi. Le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere la strada al traffico. Il mezzo carbonizzato è ancora sulla carreggiata.

