Cane da caccia precipita in un pozzo: lo salvano i vigili del fuoco

BRINDISI - E’ caduto accidentalmente in un pozzo scoperto, durante una battuta di caccia. I vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti in soccorso di un cane che stamani (domenica 27 settembre) è incappato in questa disavventura in contrada Montenegro, nelle campagne di Brindisi. La bestiola era impaurita, in fondo al pozzo.

Il proprietario le faceva coraggio in attesa dei pompieri. Questi, una volta sul posto, si sono calati con una scala e hanno recuperato il fido, fortunatamente illeso