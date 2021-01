Cucciolo da giorni in fondo a un pozzo: recuperato dai vigili del fuoco

CELLINO SAN MARCO – Giaceva in fondo a un pozzo da giorni. E chissà ancora quanto ci sarebbe rimasto, solo e impaurito, se non lo avessero notato altri cani. Un cucciolo di cane corso di circa 3 mesi è stato salvato stamattina (sabato 9 gennaio) nelle campagne di Cellino San Marco. Il ritrovamento è stato fortuito. Un cacciatore era impegnato in una battuta di caccia con i suoi cani. In zona masseria Chimienti, nei pressi della strada provinciale che collega Cellino a Oria, gli esemplari si sono avvicinati ai bordi di un pozzo artesiano e hanno cominciato ad abbaiare. Il loro padrone si è avvicinato e ha notato il cucciolo, riverso a una profondità di circa 5 metri.

Il cacciatore ha subito allertato il comando di Polizia Locale, che a sua volta a contattato il veterinario Pietro De Rocco, di San Pietro Vernotico. Ma non si poteva procedere senza l’ausilio dei vigili del fuoco. Sul posto si è recata una squadra di pompieri del comando provinciale di Brindisi. Nel giro di pochi minuti i soccorritori hanno recuperato la bestiola e l’hanno affidata alle cure del veterinario. Il cucciolo era in buone condizioni. Si ipotizza che fosse precipitato in quella voragine, coperta solo da un pannello di legno, da 4-5 giorni. Dopo le terapie del caso, il piccolo, sprovvisto di microchip, verrà affidato a un’associazione di animalisti, nella speranza che qualcuno si faccia avanti per l’adozione.

Gallery