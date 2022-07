Gattino finisce in canale di scolo delle acque: salvato dai pompieri

SAN PIETRO VERNOTICO - Era rimasto intrappolato in un canale di scolo delle acque piovane. Da solo non ce l'avebbe mai fatta a uscirne fuori. Ancora una volta è stato neesario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per salvare un gattino in grossa difficoltà. E' accaduto stamattina (mercoledì 13 luglio) in via Campi Salentina, a San Pietro Vernotico. Una volta giunta sul posto, la squaddra di pompieri ha prelevato il micio, per poi consegnarlo a una persona che se ne prenderà cura.